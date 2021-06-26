Пандемия вытеснила почти пять миллионов человек из среднего класса в Латинской Америке

Согласно отчету Всемирного банка, пандемия коронавируса вытеснила 4,7 миллиона человек из среднего класса Латинской Америки, которые оказались в уязвимом положении и перешли в категорию бедных.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате Латинская Америка перестает быть регионом с преобладанием среднего класса.

Однако благодаря программам стимулирования социальная помощь компенсировала значительный рост бедности в остальной части региона и, таким образом, удалось избежать худшего сценария. Без государственной помощи средний класс в латиноамериканском регионе сократился бы на 20 миллионов человек.

В 2019 году 38 процентов населения региона, около 230 миллионов человек, имели доход от 13 до 70 долларов в день.

Пандемия изменила положение дел.

Согласно отчету "Постепенный рост и быстрое сокращение среднего класса в Латинской Америке и Карибском бассейне", средний класс сократился до 37 процентов населения в 2020 году, а число уязвимых людей увеличилось до 38,5 процентов. Программ стимулирования было недостаточно, чтобы компенсировать резкое падение в результате карантина регионального ВВП на 6,5 проц.

Авторы исследования предупреждают, что правительства латиноамериканского региона должны сосредоточить внимание на домохозяйствах, которые и без того были бедными, а теперь еще больше погрязли в пандемии.