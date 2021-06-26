В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Ross в субботу вошел в акваторию Черного моря для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, сообщил 6-й оперативный флот США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая сегодня необходима как никогда", - заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

В ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.