https://news.day.az/world/1356374.html В Ереване 3 часа пытались потушить пожар на электростанции
В Ереване 3 часа пытались потушить пожар на электростанции
На территории ТЭЦ Еревана произошел пожар.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает МЧС Армении.
"Сигнал о пожаре на территории ереванской тепловой электростанции поступил в Национальный центр кризисного управления в 16:15. На место происшествия выехали два расчета спасателей. Горит травяной покров на участке около 12 га", - сообщили в МЧС.
Позже в тушении задействовали еще пять расчетов. Пожар удалось локализовать в 19:00. Информация о пострадавших не поступала.
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