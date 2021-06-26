В Лондоне начались протесты

Несколько тысяч человек собрались в субботу в центре Лондона, протестуя против сохраняющихся в Великобритании коронавирусных ограничений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, акция проходит на фоне быстрого роста заболеваемости COVID-19 в Соединенном Королевстве.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, еще до начала акции сотрудники столичной полиции задержали 12 человек. Их подозревают в том, что они планировали создавать препятствия дорожному движению за пределами согласованного с властями маршрута шествия. При этом пока не сообщается о стычках протестующих с сотрудниками полиции, которыми порой сопровождаются регулярно проходящие в столице акции протеста против ограничительных мер. В понедельник пять полицейских пострадали от рук участников демонстрации, в которой принимали участие сотни людей.

Скопление людей в центре Лондона в эту субботу было особенно массовым, поскольку в один день проводилось несколько крупных акций. Помимо противников карантина, с плакатами и мегафонами на улицы вышли экоактивисты движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), борцы за права трансгендеров, а также противники спорного законопроекта о расширении полномочий британской полиции. На Трафальгарской площади днем также собралось много поклонников футбола. Там организована фан-зона для болельщиков Евро-2020.

Как свидетельствуют кадры из социальных сетей, участники одной из акций использовали дымовые шашки рядом с резиденцией премьер-министра Великобритании. Как убедился корреспондент ТАСС, прилегающий к пешеходной улице участок Даунинг-стрит, 10, а также территорию здания британского парламента закидали теннисными мячиками, на которых были написаны оскорбления в адрес депутатов и членов правительства. Протестующие требовали отставки кабинета консерваторов, в частности главы Минздрава Мэтта Хэнкока, который оказался в центре громкого скандала, когда британские СМИ выяснили, что он встречался с любовницей, нарушая правила социального дистанцирования.

К вечеру протестующие начали расходиться, и теперь об акциях свидетельствует главным образом большое количество мусора на улицах. У входа на Даунинг-стрит, 10 остаются не более десятка активистов, не считая простых зевак, которые проходят мимо. Полиция вежливо просит людей не мешать проезду машин и оставаться на тротуаре.

Причины протестов

Причиной роста недовольства ограничениями стало решение правительства перенести так называемый День свободы. Планировалось, что 21 июня в королевстве перестанут действовать последние ограничительные меры, введенные в прошлом году из-за пандемии COVID-19. Однако на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон объявил, что этот шаг придется отложить до 19 июля из-за роста заболеваемости и рисков, связанных с распространением штамма "Дельта", который стал доминирующим в Великобритании и отличается повышенной заразностью.

Согласно последним правительственным данным, по сравнению с предыдущей неделей число выявляемых случаев заражения выросло более чем на 50%. За последние сутки данный показатель составил 18,3 тыс. - максимум с начала февраля. При этом благодаря массовой программе вакцинации количество летальных исходов и госпитализаций растет значительно медленнее, чем во время предыдущих двух волн эпидемии. Власти наращивают темпы вакцинации, чтобы всем британцам старше 40 лет сделали вторую прививку к 19 июля. Число полностью привитых взрослых планируется довести с 61% до 70%.

С 21 июня жителям Англии должны были разрешить встречаться большими компаниями как на свежем воздухе, так и в помещениях. Предполагалось облегчить проведение массовых мероприятий и значительно ослабить меры социального дистанцирования. Возобновить работу готовились и ночные клубы. С середины мая в стране открылись музеи и кинотеатры, начали полноценно работать рестораны и пабы, которые до этого могли обслуживать посетителей только на улицах. Еще в апреле власти также разрешили проведение акций протеста, которые были временно запрещены из-за сложной эпидемической ситуации, сформировавшейся в Великобритании зимой.