Сильный дождь с грозой и градом, начавшийся в жару, затопил Брянск

Сильный дождь с грозой обрушился на Брянск в субботу после стоявшей в городе в течение недели 30-градусной жары.

Накануне ГУ МЧС по региону предупреждало жителей о неблагоприятных метеорологических явлениях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС..

Ливневые канализации в Бежицком районе Брянска не справляются с потоком воды. На участке возле первой городской больницы вода доходит до стекол салона автомобилей. Движение транспорта затруднено, а пешеходы пересекают перекресток по колено в воде.

Жители частного сектора сообщают, что сильный град уничтожил посадки, и урожая теперь не предвидится. В социальных сетях горожане выкладывают фото вырванных с корнем деревьев и града размером с черешню.