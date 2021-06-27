Более 7 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 51 человек, общее число жертв заболевания достигло 49 524.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 404 144, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 5 266 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 402 человека, общее число выздоровевших достигло 5 269 294.