https://news.day.az/world/1356416.html Более 7 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
Более 7 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 51 человек, общее число жертв заболевания достигло 49 524.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 404 144, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 5 266 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 402 человека, общее число выздоровевших достигло 5 269 294.
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