Температура в Афинах достигла 72 градусов

В Афинах в пятницу самая высокая температура поверхности составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дорог достигала 47 градусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает сайт Национальной афинской обсерватории meteo.gr.

В Греции последнюю неделю стоит 40-градусная жара.

В пятницу над Афинами были выполнены полеты дронов с тепловизорами для картографирования районов Афин, которые способствуют формированию "городского острова тепла". Это метеорологическое явление заключается в повышении температуры городского пространства относительно окружающих его областей.

Замеры проводились в районе проспекта Сингру, южнее центра города.

Самая высокая температура поверхности, зарегистрированная тепловизионной камерой, составила 72 градуса по Цельсию, температура поверхности дороги на проспекте Сингру в районе Фикс достигла 47 градусов, а в районе Амфитеи - 44 градуса. При этом температура воздуха, по данным метеорологических станций Национальной обсерватории, была 37 градусов в центре Афин и 31 градус в прибрежных районах. Самые высокие значения температуры были зафиксированы на улицах с небольшим дорожным движением и на крышах старых домов с кондиционерами.

"Из собранных данных легко понять огромную важность использования холодных материалов при строительстве зданий и поверхностей в городе, которые способствуют снижению рассеивания тепла в воздухе у земли и, следовательно, могут уменьшить явление городской тепловой остров", - пишет сайт обсерватории.