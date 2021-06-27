https://news.day.az/world/1356421.html В США воздушный шар столкнулся с линией электропередач - 4 погибших
В США воздушный шар столкнулся с линией электропередач - 4 погибших
Четыре человека погибли и один находится в критическом состоянии в реанимации после столкновения воздушного шара с линией электропередачи в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).
Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении полиции штата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Четыре человека погибли на месте в результате полученных травм. Еще один человек был доставлен в ближайшую больницу, где остается в критическом нестабильном состоянии", - отмечается в сообщении.
На месте происшествия работают пожарные и полиции. Власти в ближайшее время намерены начать расследование причин происшествия.
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