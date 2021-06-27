Газ в Европе рекордно подорожал

Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам - последний раз такой уровень был зафиксирован в 2008 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщают "Известия".

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова объяснила, что причиной роста цен является прежде всего жаркое лето, наложившееся на ситуацию с медленным восполнением запасов в ПХГ, которые были максимально опустошены в холодную зиму. "Кроме того, имеет место снижение поставок СПГ в Европу, так как его поставщики, в том числе те, которые предлагали ЕС свои "молекулы свободы", выбирают азиатские рынки, где цена на газ более привлекательна, чем в Европе", - пояснила она.

Директор института энергетики и финансов Марсель Салихов отметил, что европейский рынок газа является либерализированным. Он отметил, что основные причины связаны с факторами спроса и предложения. Согласно данным газотранспортных операторов, в мае текущего года спрос был на 17 процентов выше показателей 2020-го. За первые пять месяцев 2021 года - на 17,6 процента больше спроса, чем за тот же период в 2020-м.

Еще один фактор, из-за которого цены на газ будут оставаться высокими еще какое-то время, это проблемы с морскими перевозками. СПГ перевозится танкерами, и его не затронула нехватка контейнеров, из-за которой мировая торговля в начале 2021 года чуть было не остановилась.

В июне цены на газ в Европе взлетели из-за жары на споте до 363 долларов за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с начала марта 2018 года. Средняя цена контракта "на день вперед" на TTF с начала 2021 года составила уже 264 доллара за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на текущий год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов за тысячу кубов.