https://news.day.az/world/1356426.html В Индии охранник банка открыл стрельбу по посетителю без маски
В Индии охранник банка открыл стрельбу по посетителю без маски
Охранник банка в Индии открыл стрельбу по посетителю, отказавшемуся надевать маску, сообщает India Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Железнодорожный служащий Раджеш Кумар попытался зайти в банк без маски, что спровоцировало конфликт с местным охранником, который достал пистолет и выстрелил в посетителя.
В результате произошедшего Кумар был госпитализирован с простреленной ногой, он остается без сознания. На данный момент охранник задержан.
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