Трамп назвал выборы 2020 года в США «преступлением века»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал выборы 2020 года "преступлением века", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На мой взгляд, это было преступление века - то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи. <...> 3 ноября было позором, 3 ноября вечером выборы закончились, а потом стало что-то происходить", - добавил Трамп.

Трамп и его сторонники неоднократно заявляли о фальсификациях на выборах президента, однако около полусотни американских судов, в том числе Верховный суд США, отвергли их доводы. Бывший президент США Дональд Трамп сравнил выборы 2020 года в США с украинскими выборами 2004 года.

"В Филадельфии было больше голосов, чем избирателей. <...> Они устроили явку по северокорейскому образцу. Подобные вещи, говорят, случились на Украине в 2004 году. Теперь в большой степени они случились здесь. Мы это докажем", - заявил Трамп.

В ходе речи Трамп также обвинил Россию в унижении страны при действующем главе государства Джо Байдене. По его словам, Джо Байден уничтожает США прямо перед глазами американцев так же, как Россия, Иран и Китай.