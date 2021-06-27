https://news.day.az/world/1356452.html В сирийском Африне произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ФОТО
В сирийском Африне произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ФОТО
В сирийском городе Африне совершен теракт.
Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az.
В результате срабатывания взрывного устройства, помещенного в автомобиль, погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
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