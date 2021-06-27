В сирийском Африне произошел взрыв, есть погибшие и раненые

В сирийском городе Африне совершен теракт.

Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az.

В результате срабатывания взрывного устройства, помещенного в автомобиль, погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.