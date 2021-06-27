В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

В турецкой провинции Стамбул обрушилось 11-этажное здание, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате обрушения 11-этажного нежилого здания в районе Сарыер были повреждены три припаркованные поблизости автомобиля.

К месту происшествия были отправлены бригады пожарных, сотрудники здравоохранения, полиции, муниципалитета и Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно предварительным данным, под обломками здания не было обнаружено людей.