https://news.day.az/world/1356469.html В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В турецкой провинции Стамбул обрушилось 11-этажное здание, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате обрушения 11-этажного нежилого здания в районе Сарыер были повреждены три припаркованные поблизости автомобиля.
К месту происшествия были отправлены бригады пожарных, сотрудники здравоохранения, полиции, муниципалитета и Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно предварительным данным, под обломками здания не было обнаружено людей.
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