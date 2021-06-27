В России за последние сутки умерли от коронавируса 599 человек

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 21 665 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 5 451 291.

За последние сутки от коронавируса умерли 599 человек, общее число умерших от коронавируса достигло 133 282.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.