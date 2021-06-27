https://news.day.az/world/1356487.html В России за последние сутки умерли от коронавируса 599 человек
В России за последние сутки умерли от коронавируса 599 человек
В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились 21 665 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 5 451 291.
За последние сутки от коронавируса умерли 599 человек, общее число умерших от коронавируса достигло 133 282.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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