В Турции справляются с аномальной жарой необычным способом

В Сети распространилось видео, как дети из Турции справляются с аномальной жарой. Ребята создают самые разные узоры на асфальте, пока их опрыскивают из шланга холодной водой. У них даже получилось сделать ангела с крыльями, ведьму на метле и Пиноккио!

Представляем вашему вниманию данное видео: