https://news.day.az/world/1356498.html В Турции справляются с аномальной жарой необычным способом - ВИДЕО
В Турции справляются с аномальной жарой необычным способом - ВИДЕО
В Сети распространилось видео, как дети из Турции справляются с аномальной жарой. Ребята создают самые разные узоры на асфальте, пока их опрыскивают из шланга холодной водой. У них даже получилось сделать ангела с крыльями, ведьму на метле и Пиноккио!
Представляем вашему вниманию данное видео:
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