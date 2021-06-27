https://news.day.az/world/1356501.html На севере Ирака нейтрализованы три террориста РПК

На севере Ирака нейтрализованы три террориста РПК

В мире, 27 июня 2021 15:20 116
На севере Ирака нейтрализованы три террориста РПК

ВВС Турции нейтрализовали трех террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Гара на севере Ирака.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Турция продолжает наносить эффективные удары по позициям террористов на севере Ирака. ВВС Турции в результате успешной воздушной операции нейтрализовали трех террористов РКК в районе Гара", - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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