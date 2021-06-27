В Турции горят леса

В турецкой провинции Мугла вспыхнул пожар в лесном массиве, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Мармарис.

Отмечается, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов, и работы по тушению продолжаются.

Пожарные бригады прилагают все усилия, чтобы взять под контроль пожар.