https://news.day.az/world/1356505.html В Турции горят леса - ВИДЕО
В Турции горят леса - ВИДЕО
В турецкой провинции Мугла вспыхнул пожар в лесном массиве, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Мармарис.
Отмечается, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов, и работы по тушению продолжаются.
Пожарные бригады прилагают все усилия, чтобы взять под контроль пожар.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре