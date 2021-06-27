https://news.day.az/world/1356506.html Путин поручил организовать вакцинацию иностранцев в России
Путин поручил организовать вакцинацию иностранцев в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность вакцинации для граждан, находящихся на территории РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.
Доложить о мерах кабмин должен до 30 июня.
Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.
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