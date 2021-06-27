https://news.day.az/world/1356512.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 134 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 134 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 134 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило иранское Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 83 845 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 9 758 человек, общее число заразившихся достигло 3 167 741.
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