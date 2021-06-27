Две церкви сгорели на западе Канады

Две католические церкви сгорели на территории общин коренных народов в западной Канаде 26 июня. Возгорания произошли с интервалом в один час в провинции Британская Колумбия в церквях Святой Анны и Чопака. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Офицеры, работавшие на месте происшествия, сообщают, что оба здания были полностью уничтожены огнем. По их мнению, пожары носят характер "подозрительных".

Подобное происходит в Канаде уже второй раз за неделю. 21 июня две другие церкви в Британской Колумбии сгорели, когда Канада отмечала Национальный день коренных народов.

"В текущий момент расследование предыдущих пожаров и двух новых продолжается. Пока не было выдвинуто никаких обвинений и не произведено арестов", - сообщил сержант Королевской канадской конной полиции Джейсон Байда.

Вождь одной из индейских общин Кит Кроу рассказал журналистам, что был очень зол, узнав о пожаре. Он подчеркнул, что многие люди в общине являются членами католической церкви и они очень расстроены из-за случившегося.

Пожары связывают с тем, что на месте бывших школ-интернатов в Канаде были обнаружены сотни безымянных могил. Бывшие образовательные учреждения в XIX - XX столетиях финансировались правительством и управлялись религиозными группами.