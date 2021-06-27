Коронавирус становится злее и хитрее

Индийский штамм коронавируса "дельта" может стать доминантным. Об этом на неделе сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения. Девять из десяти россиян сейчас заражаются именно новым вариантом инфекции. А из Индии уже приходят новости о появлении штамма "дельта плюс", еще более заразного и агрессивного, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как заявляют вирусологи, российские вакцины должны защитить от заражения новыми штаммами коронавируса или как минимум позволят избежать тяжелого течения болезни.

Однако, вирус постоянно пытается обойти иммунную защиту. 21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 - "дельта плюс". Уже известно о 20 случаях заражения. Новый вариант вируса отличается наличием мутации в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей. По словам руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вирус становится хитрее и злее. У него появился иной принцип взаимодействия с клетками человеческого организма.

Мутировавший вирус не вызывает разрушения клеток, а распространяется через переход из одной клетки в другую. Таким образом образуются многоядерные клетки. Поэтому при проникновении внутрь организма вирус показывает высокую устойчивость к антителам, циркулирующим в кровяном русле. В результате время переход от легкой формы заражения к тяжелой болезни происходит очень быстро.

"Общая скорость накопления мутаций вируса известна - это примерно 30 замен на вирусный геном в год. Но речь идет только об одной эволюционирующей линии вируса. Если мы умножим это на общее число вирусов на земном шаре, то получатся огромные числа. Конечно, уже большая доля мутаций, которая могла произойти, уже произошла. Но важна не сама скорость адаптации вируса, а сколько из этих мутаций оказываются важными, и изменяют его свойства", - разъясняет профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

Штамм "дельта плюс" пока не является распространенным. Кроме Индии, он был выявлен еще в пяти государствах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России новейший штамм на данный момент отсутствует.

Специалисты подчеркивают, что остановить мутации вируса невозможно. Это естественный эволюционный процесс, на который люди не могут никак повлиять. Но в наших силах остановить скорость распространения вируса, сократив количество случаев заражения. Логика простая - за счет масштабной вакцинации в популяции возникает коллективный иммунитет против ковида, люди меньше заражаются, меньше болеют, вирус хуже передается от человека к человеку.

"Чем меньше у нас на Земле случаев, тем меньше возможности у вируса эволюционировать, адаптироваться и приспосабливаться к нашей иммунной системе, тем меньше у него способов уходить из-под вакцинации, уходить из-под нашего иммунитета. Нет вируса - нет эволюции", - продолжает Георгий Базыкин.

У непривитых людей время пребывания вируса в организме увеличивается. Потому что иммунная система не успевает оказать сопротивление, и большее количество вирусных частиц получает возможность проникнуть в клетку. Даже если человек переболел и у него есть антитела, это не означает, что он стопроцентно защищен от заражения.

"Масса непривитых людей приводит к возникновению большого числа людей, которые попадают в клиники. Чем больше людей попадает в клиники, дальше мы смотрим на первый пункт, тем больше мутировавших вариантов вируса мы получим. Здесь логика прямая. Мы можем ждать ту вакцину или другую вакцину, мы можем больше верить тому или другому, но мы должны понимать, что большая часть людей, которая об этом рассуждает, не имеет профессиональной компетенции в этой зоне. И эти рассуждения могут им очень дорого стоить", - предупреждает директор по стратегическому развитию и инновациям группы компаний лабораторной диагностики Дмитрий Фадин.

Низкие темпы вакцинации населения могут привести к кардинальным изменениям в геноме коронавируса. Он может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать". Врачи поясняют, что существующие на данный момент мутации вируса не влияют на эффективность вакцины. Но это пока. Так что тянуть с прививкой не стоит. Обнадеживает тот факт, что в последние дни люди стали гораздо активнее вакцинироваться. Число привитых первым компонентом вакцины от ковида в России уже превысило 21 миллион человек. В некоторых регионах из-за резкого скачка желающих привиться даже возник дефицит препаратов, который должны устранить в ближайшее время.