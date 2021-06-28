Мировая статистика по коронавирусу

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 181 865 998. Такие данные в понедельник утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 494 677, в Индии - 30 279 331, в Бразилии - 18 420 598 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 938 862, выздоровели - 166 385 636 человек.