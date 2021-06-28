https://news.day.az/world/1356576.html Мировая статистика по коронавирусу - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Мировая статистика по коронавирусу - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 181 865 998. Такие данные в понедельник утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.
По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 494 677, в Индии - 30 279 331, в Бразилии - 18 420 598 заразившихся.
Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 938 862, выздоровели - 166 385 636 человек.
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