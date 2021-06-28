Индия перебрасывает войска к границе с Китаем

Индия передислоцировала за последние месяцы дополнительно не менее 50 тыс. военнослужащих на границу с Китаем, чтобы укрепить свои позиции в этом регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета Mint со ссылкой на источники.

По данным издания, Минобороны перебросило войска и подразделения военно-воздушных сил в три пограничных района. В целом на границе с КНР в настоящее время сосредоточено около 200 тыс. индийских военнослужащих, что, по информации источников газеты, на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

Источники издания также сообщили, что КНР тоже недавно направила дополнительные силы в распоряжение Синьцзянского военного командования, которое отвечает за патрулирование спорных районов на границе с Индией в предгорьях Гималаев. Китай строит в пограничных районах бункеры и взлетно-посадочные полосы, указали источники.

Официальных комментариев по поводу этой информации пока не последовало.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе двух стран возникло противостояние, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон. Индия и Китай стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. Однако после серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях 10 февраля Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от линии границы.