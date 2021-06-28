Состояние Илона Маска выросло почти на десять млрд долларов США

Состояние главы производителя электромобилей Tesla Илона Маска по итогам прошлой недели выросло на 9,9 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, состояние Маска выросло почти на 9,9 миллиарда за счёт роста стоимости акций Tesla и составило 165,9 миллиарда долларов.

По данным обновляемого в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time Маск по-прежнему занимает третье место.