Швейцария планирует вакцинировать 80 процентов населения для защиты от штамма «Дельта»

Власти Швейцарии ставят целью вакцинировать от коронавируса не менее 80% населения в целях защиты от опасного штамма "Дельта", обладающего более высокой заразностью, чем первоначальный SARS-CoV-2. Об этом сообщила в воскресенье газета NZZ со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первоначально Федеральное управление здравоохранения Швейцарии оценивало в 60-70% необходимый охват населения прививками для достижения коллективного иммунитета. Однако быстрое распространение в мире штамма "Дельта", который существенно заразнее изначального варианта коронавируса, побудило власти страны определить в качестве ориентира 80-процентный охват вакцинацией, указывает NZZ со ссылкой на "информированных лиц". По данным издания, соответствующий документ федерального управления здравоохранения будет рассмотрен правительством страны 30 июня. Фактически федеральные власти исходят из того, что осенью придет четвертая волна коронавируса и она будет тем меньше, чем больше людей будет вакцинировано, говорится в статье.

Урс Каррер, вице-президент специальной научной группы по COVID-19 при правительстве, заявил газете: "Мы ожидаем, что вариант "Дельта" будет доминирующим в Швейцарии через четыре-шесть недель. Чтобы предотвратить тяжелую волну будущей осенью, необходимо, чтобы к тому времени от коронавируса было вакцинировано как можно больше людей. Для этого требуется вакцинировать более 60% взрослых жителей Швейцарии. Цель состоит в охвате прививками 80% населения страны". Как подчеркнул эксперт, "от населения требуется сейчас повторный рывок" в вакцинации.