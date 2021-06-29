Разведка США пока не смогла определить причины появления коронавируса

Разведывательное сообщество США, перед которым администрация Джо Байдена поставила задачу установить причины пандемии коронавируса, не смогло прийти к окончательным выводам относительно появления инфекции и вряд ли сможет сделать это до конца отведенного на это срока. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

В конце мая президент США сообщил, что американское разведсообщество не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Байден поручил спецслужбам "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.

Однако, как уточняет издание, американское разведывательное сообщество вряд ли сможет дать окончательный ответ на вопрос Байдена и через 90 дней, поскольку пока не располагает убедительными доказательствами в пользу той или иной версии. Сам президент США отдает себе полный отчет в этом. "Президент сознает тот факт, что спустя 90 дней у нас может не быть полностью окончательного ответа, но он хотел бы, чтобы усилия в этом направлении были предприняты", - приводит газета слова одного из источников в администрации.