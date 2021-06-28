Минздрав Сингапура заявил о необходимости вакцинации детей из-за штамма "Дельта"

Детей необходимо вакцинировать от коронавируса, учитывая сложность их лечения по сравнению со взрослыми в случае инфицирования штаммом "Дельта". Об этом говорится в совместном заявлении Минздрава Сингапура и национального центра инфекционных заболеваний, которое было опубликовано в понедельник в ответ на призыв местных педиатров и кардиологов приостановить вакцинацию несовершеннолетних, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны защитить наших детей от коронавируса и его последствий на фоне распространения штамма "Дельта", который является более заразным и грозит более тяжелым течением заболеваний", - указывается в сообщении. В Минздраве подчеркнули "важность полной вакцинации, поскольку одна доза, согласно последним исследованиям, защищает только на 33%".

Доцент национального центра Дэвид Лиэ также указал на то, что "в настоящее время существует очень мало средств лечения детей с коронавирусом". По его словам, "вакцинация является главной защитой для них". Ученый напомнил, что "Израиль в срочном порядке вакцинирует несовершеннолетних на фоне распространения нового штамма". Кроме того, эксперт назвал опубликованное открытое письмо "односторонним, вводящим в заблуждение и дезинформирующим общественность".

Ряд местных врачей обратились к руководству экспертного комитета по вакцинации населения с призывом приостановить вакцинацию препаратом Pfizer - BioNTech несовершеннолетних мальчиков после информации о смерти в США 13-летнего подростка, которому была сделана прививка, созданная на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). По их мнению, необходимо дождаться официального заключения от американской стороны, а также международных организаций о точной причине случившегося.