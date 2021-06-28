Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19

Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила в интервью агентству Bloomberg, что считает происхождение коронавируса природным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, при этом ученый не стала исключать теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане.

"Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов", - призналась Андерсон.

В то же время вирусолог не удивлена, что исследователям еще не удалось найти точный источник распространения SARS-CoV-2, поскольку ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти десять лет.

Андерсон также напомнила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны.

Собеседница агентства убеждена, что вирус не был создан специально для заражения людей и намеренно выпущен из лаборатории. Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в ходе работы по усилению вируса, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.

В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.

Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.