Южная Корея создаст свой «железный купол» для защиты от КНДР
Южная Корея разработает систему ПВО наподобие израильского "Железного купола" для защиты от потенциального удара со стороны КНДР, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.
Сообщается, что министр обороны Со Ук и комитет по продвижению оборонных проектов одобрили проект. Стоимость его оценивается в 2,89 триллиона вон - около 2,5 миллиарда долларов. Проект запустят в 2022 году, а завершиться он должен в 2035-м.
"Проект предназначен для получения системы перехватчиков с использованием наших собственных технологий, чтобы повысить возможности противодействия угрозам артиллерии дальнего действия противника, чтобы защитить основные объекты, военную инфраструктуру и инфраструктуру безопасности", - сообщает администрация оборонных закупок.
Минобороны республики обещало создать систему ПВО еще в прошлом году. КНДР разместила порядка тысячи артиллерийских орудий вдоль демаркационной линии, в том числе 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня. Кроме того, Северная Корея в последнее время продемонстрировала новые типы вооружения, в частности ракеты малой дальности.
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