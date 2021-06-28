Число погибших в результате обрушения здания во Флориде увеличилось до девяти

Число погибших после обрушения многоквартирного дома во Флориде увеличилось до девяти человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила в ходе пресс-конференции мэр Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава. Она отметила, что главным приоритетом властей по-прежнему являются поисково-спасательные операции и спасение всех, кому еще возможно помочь. Она также сказала, что в настоящее время проводится анализ ДНК для идентификации жертв.

Часть здания Champlain Towers обрушилась в 1:30 часа ночи в четверг, когда многие жители спали. В здании было 136 квартир, 55 из которых превратились в груды мусора. Президент Джо Байден в Твиттере написал, что предложил помощь по мере необходимости губернатору Флориды Рону ДеСантису. "Мое сердце с сообществом Surfside, поскольку они скорбят о своих потерянных близких и с нетерпением ждут продолжения поисково-спасательных работ", - написал глава Белого дома.

Команды спасателей используют спецтехнику, дроны и специально обученных собак в своих попытках найти выживших. Поисковые работы были ненадолго приостановлены в субботу после того, как под завалами вспыхнул пожар. Среди пропавших без вести есть граждане Израиля и латиноамериканских стран. Министерство иностранных дел Парагвая заявило, что шестеро его граждан числятся пропавшими без вести, в том числе родственники первой леди страны.

Необходимо отметить, что был также обнародован отчет специалиста за 2018 год, в котором была отмечена серьезная ошибка в первоначальном дизайне прибрежных башен Champlain Towers. В нем говорилось, что из-за неисправности вода не отводилась от основания здания. Инженер Фрэнк Морабито заявил, что отсутствие надлежащего дренажа было системной проблемой в здании, которая возникла из-за недостатка в разработке исходной контрактной документации. Он рассказал также о "серьезном структурном повреждении" бетонной платформы под палубой бассейна. Эксперт призывал провести ремонт своевременно. Полное расследование обрушения должно начаться после спасательной операции. Здание было построено на мелиорированных заболоченных территориях, что, по словам экспертов, всегда вызывает беспокойство, поскольку земля под ним со временем уплотняется, что приводит к сдвигам.