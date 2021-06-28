Аномальная жара в США побила все рекорды

В субботу в штате Орегон был зарегистрирован новый рекорд жары. Беспрецедентная жара ударила по всем северо-восточным штатам Америки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в магазинах распроданы портативные кондиционеры и вентиляторы, больницы отменили проведение вакцинаций на открытом воздухе, в городах открылись центры охлаждения, бейсбольные команды отменили или перенесли матчи по выходным, а коммунальные службы приготовились к возможным отключениям электроэнергии.

По данным Национальной метеорологической службы США, в субботу днем в Портленде, штат Орегон температура воздуха достигла 42,2 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд жары для этого города составлял 41,7 градуса, что было рекордным показателем в 1965 и 1981 годах.

В субботу температура воздуха в Сиэтле достигла 38,3 градуса по Цельсию, что сделало его самым жарким июньским днем за всю историю наблюдений. Синоптики ожидают, что в понедельник температура будет еще выше. Многие рекордные тепловые рекорды могут быть побиты.

Ожидается, что другие города от восточного штата Вашингтон до Портленда и южного Орегона также побьют рекорды, при этом температура во многих районах, вероятно, превысит норму. Это опасно для региона, который привык к мягкой погоде и где во многих офисных помещениях и жилых зданиях нет кондиционеров. Как отметила профессор Вашингтонского университета Кристи Эби, изучающая глобальное потепление и его влияние на здоровье населения, предупредила, что в ближайшем будущем такие явления будут повседневными.

Беспрецедентная жара повлияет и на экономику штата. В жаркую погоду фермеры, выращивающие ягодники, изо всех сил собирали урожай, прежде чем он сгниет на лозе. Руководители рыбного хозяйства Колумбийского бассейна обеспокоены тем, как волна тепла повлияет на популяцию находящейся под угрозой исчезновения нерки, обитающей в реке Снейк, и другие виды рыб семейства лососевых. Губернатор Вашингтона Джей Инсли снял ограничения, принятые в связи с пандемией COVID-19 для государственных и некоммерческих центров охлаждения. В Орегоне губернатор Кейт Браун приостановила ограничения пропускной способности кинотеатров и торговых центров, где функционируют кондиционеры, а также бассейнов в преддверии открытия в среду по всему штату.