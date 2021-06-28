Премьер-министр Швеции ушел в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Леван объявил, что уходит в отставку.

Это произошло после того, как 21 июня парламент Швеции вынес вотум недоверия премьер-министру страны. Это произошло впервые. Недоверие Левану выразил 181 депутат из 349, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Голосование провели после того, как лидер "Левой партии" Нуши Дадгостар заявляла о недоверии Левену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах.

Леван был премьер-министром Швеции с 2014 года.