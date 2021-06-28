Смертельно опасный для человека вирус оказался слабозаразным

Вероятность заражения вирусом Нипах крайне низкая. Соответствующее заявление сделал микробиолог Владислав Жемчугов.

По его словам, россиянам вообще не стоит опасаться этого вируса, поскольку он слабозаразен. Случаи передачи от человека другому человеку фиксируются исключительно редко, сообщает Day.Az со ссылкой на "Комсомольская правда".

Зато уровень летальности при заражении достигает 75 процентов.

В Индии, где отмечена вспышка заболевания вирусом Нипах, будут отлавливать и уничтожать больных вирусом летучих мышей - естественных носителей вируса.

Ранее сообщалось, что у летучих мышей из индийского штата Махараштра нашли смертельно опасный для людей вирус Нипах. Этот вирус считается одним из самых опасных в мире. Человеку он способен передаться через слюну летучих мышей, которая может попасть на плоды фруктов.

Стоит отметить, что некоторые инфекционные заболевания, в частности легочная чума, имеют еще больший процент летальности, который приближается к 100 процентам.