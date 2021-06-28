В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих

Неизвестный напал с ножом на прохожих в немецком Эрфурте, два человека пострадали, нападавший в бегах, сообщает телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным полиции, инцидент произошел в районе Визенхюгель. Пострадали двое полицейских 45 и 68 лет, у них резанные раны, они доставлены в больницу. Нападавший скрылся с места. По данным полиции, он говорит по-немецки, ему от 20 до 30 лет, у него рыжие кудрявые волосы и рубцеватое лицо. Полиция ведет его поиски, задействован вертолет.

Похожий случай произошел на прошлой неделе в Вюрцбурге. Там в пятницу 24-летний сомалиец напал с ножом на людей, погибли три человека. Нападавший был задержан, ведется расследование.