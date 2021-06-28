В Черном море начались учения Sea Breeze-2021

Многонациональные учения Sea Breeze-2021 начались в понедельник на территории северо-западной части Черного моря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle, в учениях примут участие 32 страны. В маневрах планируется задействовать около 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

Учения завершатся 23 июля.