https://news.day.az/world/1356713.html В Черном море начались учения Sea Breeze-2021
В Черном море начались учения Sea Breeze-2021
Многонациональные учения Sea Breeze-2021 начались в понедельник на территории северо-западной части Черного моря.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle, в учениях примут участие 32 страны. В маневрах планируется задействовать около 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.
Учения завершатся 23 июля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре