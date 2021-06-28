Меркель захотела запретить британцам въезд в Евросоюз

Канцлер Германии Ангела Меркель захотела запретить британцам въезд в страны Евросоюза независимо от того, были ли они вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик будет настаивать на объявлении Великобритании "страной, вызывающей озабоченность" из-за высоких темпов распространения дельта-варианта COVID-19. Ее предложение обсудят на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы, которое пройдет 28 июня.

Также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку введения обязательного карантина для туристов без прививки.

По информации издания, некоторые страны-участницы ЕС не согласны с призывами немецкого канцлера. В частности, это Испания, Греция, Португалия, Мальта, которые рассчитывают на доходы от британских туристов. По словам источника в британском правительстве, власти этих стран уверены, что Берлин не должен принимать подобное решение за них.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters