https://news.day.az/world/1356734.html Москву окутал сильнейший ливень - город погрузился во тьму - ВИДЕО
Москву окутал сильнейший ливень - город погрузился во тьму - ВИДЕО
Москву и область окутал сильнейший ливень.
Как передает Day.Az, кадры обильных осадков опубликованы в Телеграм. Город буквально погрузился во тьму.
Сообщается, что ветер сносит крыши, рекламные баннеры и другие плохо закреплённые предметы.
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