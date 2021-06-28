Москву окутал сильнейший ливень - город погрузился во тьму

Москву и область окутал сильнейший ливень.

Как передает Day.Az, кадры обильных осадков опубликованы в Телеграм. Город буквально погрузился во тьму.

Сообщается, что ветер сносит крыши, рекламные баннеры и другие плохо закреплённые предметы.