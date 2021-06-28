"Суперливень" в Москве затопил "Останкино"

Телецентр "Останкино" затопило во время "суперливня" в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео изнутри здания появилось в соцсетях.

По словам очевидцев, в "Останкино" подтопило первый этаж. На опубликованных кадрах можно увидеть, как люди пытаются покинуть полный воды коридор, наступая на разбросанные по полу предметы.

"Суперливень" с ветром и грозой пришел в Москву и область сегодня днем на смену аномальной жаре. По данным центра погоды "Фобос", самым опасным периодом станут вечерние часы - с 15:00 до 21:00.