Трансформатор взорвался во время урагана в Подмосковье.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы засняли происшествие на видео.

Инцидент произошел в Щелково.

Не исключено, что в трансформатор могла ударить молния. Более подробной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что строительный кран рухнул из-за мощного урагана в Подмосковье.

"Суперливень" с ветром и грозой пришел в Москву и область сегодня днем на смену аномальной жаре. По данным центра погоды "Фобос", самым опасным периодом станут вечерние часы - с 15:00 до 21:00.