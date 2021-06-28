https://news.day.az/world/1356745.html Трансформатор взорвался во время урагана в Подмосковье - ВИДЕО
Трансформатор взорвался во время урагана в Подмосковье - ВИДЕО
Трансформатор взорвался во время урагана в Подмосковье.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы засняли происшествие на видео.
Инцидент произошел в Щелково.
Не исключено, что в трансформатор могла ударить молния. Более подробной информации пока нет.
Ранее сообщалось, что строительный кран рухнул из-за мощного урагана в Подмосковье.
"Суперливень" с ветром и грозой пришел в Москву и область сегодня днем на смену аномальной жаре. По данным центра погоды "Фобос", самым опасным периодом станут вечерние часы - с 15:00 до 21:00.
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