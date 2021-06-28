Строительный кран рухнул из-за урагана в Подмосковье

Строительный кран рухнул из-за мощного урагана в Подмосковье.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Сети сообщили, что инцидент произошел в строящемся ЖК "Новые Островцы".

На кадрах видно, как сильный ветер снес огромную конструкцию. Судя по вспышке, при падении кран задел электрические провода. По словам очевидцев, он рухнул прям на проезжую часть.

Информации о возможных пострадавших в результате ЧП пока нет.

Напомним, "суперливень" с ветром и грозой пришел в Москву и область на смену аномальной жаре, которая держалась в столичном регионе всю прошлую неделю.