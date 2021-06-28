В США коровы разнесли целый город

Настоящее восстание коров пришлось подавлять американским полицейским.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сбежавшее со скотобойни стадо перекрыло трассы и разнесло целый город.

Животные сносили всё на своём пути, таранили заборы, провоцировали аварии. Пришлось даже остановить движение поездов. После забега по улицам рогатые "бунтовщицы" оккупировали парк отдыха, где их попытались поймать, но сдаваться без боя некоторые не захотели.

Погоня длилась больше суток, её транслировали журналисты в прямом эфире, словно это было преследование опасных преступников.

Лишь с третьей попытки часть бурёнок удалось поймать, остальные до сих пор на свободе.