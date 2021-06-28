Стрельба произошла после ДТП в Чикаго

Стрельба произошла после ДТП в американском городе Чикаго штата Иллинойс, сообщается на странице IntelPointAlert в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительной информации, инцидент произошел на 83-й улице. По данным пользователей соцсетей, могли погибнуть 11 человек, среди пострадавших - беременная. Несколько улиц перекрыты, полиция работает на месте произошедшего.

Издание chicago.cbslocal.com пишет, что стрельба была открыта из проезжающего внедорожника.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее сегодня сообщалось про стрельбу в центре Нью-Йорка.