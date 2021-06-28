https://news.day.az/world/1356751.html Стрельба произошла после ДТП в Чикаго - ВИДЕО
Стрельба произошла после ДТП в Чикаго - ВИДЕО
Стрельба произошла после ДТП в американском городе Чикаго штата Иллинойс, сообщается на странице IntelPointAlert в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительной информации, инцидент произошел на 83-й улице. По данным пользователей соцсетей, могли погибнуть 11 человек, среди пострадавших - беременная. Несколько улиц перекрыты, полиция работает на месте произошедшего.
Издание chicago.cbslocal.com пишет, что стрельба была открыта из проезжающего внедорожника.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее сегодня сообщалось про стрельбу в центре Нью-Йорка.
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