Из-за "суперливня" на дорогах Москвы образовались пробки в 7 баллов

Из-за прошедшего в столице мощного ливня, на дорогах "выросли" пробки, которые уже оцениваются в 7 баллов.

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт или вовсе отказаться от поездок в город, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Скорости движения сильно снижены, дорожная ситуация оценивается уже в 7 баллов. Просим по возможности воздержаться от поездок по городу. Также мы просим вас быть внимательными, не парковаться и не стоять под деревьями и шаткими конструкциями", - сообщили в столичном дептрансе.

Также из-за прошедшего ливня было ограничено движение поездов на голубой ветке метро между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская", а на оранжевой - на участке "Теплый стан" - "Новоясеневская".