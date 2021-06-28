https://news.day.az/world/1356753.html В Мьянме сожгли наркотики на полмиллиарда долларов - ВИДЕО
В Мьянме сожгли наркотики на полмиллиарда долларов - ВИДЕО
Власти Мьянмы сожгли наркотики на сумму более 500 млн долларов по всей стране, превратив опиум, героин и метамфетамин в дым, поскольку эксперты предупредили, что контрабандисты адаптировались к ограничениям на поездки из-за Covid-19 и вернулись в бизнес.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Янгоне на территории, отведённой для сожжения были сложены мешки с зелено-коричневым каннабисом и мешки размером с мусорный бак с красно-розовыми таблетками. Таки отметила Мьянма, Всемирный день борьбы с наркотиками.
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