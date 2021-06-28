Момент падения крыши здания во время урагана в Москве попал на видео

Момент обрушения крыши здания во время мощного урагана в Москве попал на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на улице Правды.

Там обрушились 25 листов кровли деревянного обрешетника. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что трансформатор взорвался во время урагана в Подмосковье. Предположительно, в него попала молния.