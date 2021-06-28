https://news.day.az/world/1356759.html Момент падения крыши здания во время урагана в Москве попал на видео
Момент падения крыши здания во время урагана в Москве попал на видео
Момент обрушения крыши здания во время мощного урагана в Москве попал на видео.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на улице Правды.
Там обрушились 25 листов кровли деревянного обрешетника. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что трансформатор взорвался во время урагана в Подмосковье. Предположительно, в него попала молния.
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