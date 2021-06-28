https://news.day.az/world/1356761.html В Подмосковье от удара молнии загорелся жилой дом - ВИДЕО
В Подмосковье от удара молнии загорелся жилой дом - ВИДЕО
В Подрезково Московской области молния ударила в жилой дом.
После попадания мощного разряда в строение, крыша здания воспламенилась.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Новости Москвы.
О пострадавших не сообщается.
Судя по опубликованным кадрам, жители дома пытаются самостоятельно сбить пламя.
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