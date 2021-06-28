В Подмосковье от удара молнии загорелся жилой дом

В Подрезково Московской области молния ударила в жилой дом.

После попадания мощного разряда в строение, крыша здания воспламенилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео инцидента опубликовано в Telegram-канале Новости Москвы.

О пострадавших не сообщается.

Судя по опубликованным кадрам, жители дома пытаются самостоятельно сбить пламя.