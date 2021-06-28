ВОЗ предупреждает о смертельной волне COVID-19

За минувшие выходные в мире зафиксировано минимальное количество случаев коронавируса, заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет The Guardian, передает Day.Az.

В организации предупредили об опасности новой смертельной волны из-за штамма "дельта", который выявлен уже в 92 странах. Специалисты прогнозируют, что "дельта" может стать доминирующим штаммом в Европе в течение двух-четырех недель.

Вне Европы "дельта" уже бушует в Индонезии, там на днях был зафиксирован рекорд заболеваемости - более 21 тысячи новых случаев. Подобные всплески происходят по всему региону, в частности, в Таиланде и Малайзии. А также в России, где Москва уже несколько дней подряд фиксирует рекорды смертности.

Также из-за "дельты" правительства Австралии и Новой Зеландии усилили карантинные ограничения. А в Израиле снова ввели требование обязательного ношения защитных масок в помещениях из-за роста уровня заболеваемости в стране. Кроме того, на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса выросло на 25% по всей Африке.