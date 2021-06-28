https://news.day.az/world/1356800.html В Лондоне прогремел мощный взрыв - ВИДЕО
В Лондоне прогремел мощный взрыв - ВИДЕО
В Лондоне рядом со станцией метро Elephant and Castle прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили лондонские пожарные в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Около 10 пожарных машин и 70 сотрудников принимают участие в тушении пожара около станции Elephant and Castle. Пожалуйста, обходите этот район и закройте все двери и окна", - говорится в заявлении.
Что стало причиной взрыва, не уточняется. Позже полиция заявила, что взрыв не связан с терроризмом. О пострадавших или погибших также не сообщалось.
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