Грузия получит миллион доз китайских вакцин

"На следующей неделе у нас будет определенный объем вакцин, и мы начнем процесс массовой вакцинации", - заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.

По её словам, в конце года Грузия получит полмиллиона доз вакцины Sinopharm и такое же количество вакцин Sinovaс.

На основании определенных переговоров с производителем, которые предполагают соглашение о конфиденциальности, мы не имеем права называть важные детали. Однако мы можем подтвердить, что миллион вакцин - полмиллиона Sinopharm и полмиллиона Sinovaс должны быть доставлены в Грузию до конца недели. Соответственно, с начала будущей недели мы можем начать массовую вакцинацию этими вакцинами", - заявила Екатерина Тикарадзе.