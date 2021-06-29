В Индии число заболевших «черной плесенью» превысило 40 тысяч

Индийские врачи выявили 40,8 тыс. случаев заболевания "черной плесенью", более 3 тыс. заболевших скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.

"Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев, из которых 31 344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга", - сказал он в ходе брифинга.

При этом 32% пациентов, у которых был обнаружен грибок, относятся к возрастной группе 18-45 лет, 42% - к группе 45-60 лет и 24% - к категории 60+. Глава минздрава отметил, что у 64% заболевших был диабет, а 53% принимали стероидные препараты.

При этом он отметил, что большая часть случаев заболевания приходится на штаты Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша, которые также сообщают о высоких темпах роста заболевших коронавирусом.

Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.